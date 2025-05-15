Три знака зодиака, которым в ближайшее время будет сопутствовать феноменальная удача — астрологический прогноз Елена ГалицкаяВ мире, где не всегда можно полагаться на прогнозы экономистов или политиков, многие обращают внимание на астрологические предсказания — не как на точную науку, а как на источник вдохновения, веры в лучшее и позитивных ожиданий.