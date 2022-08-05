Ноутбук с гибким экраном Asus Zenbook 17 Fold OLED могут показать 31 августа

Ноутбук с гибким экраном Asus Zenbook 17 Fold OLED пока что недоступен для приобретения. Фактически, его даже полноценно не показали миру, если не считать Consumer Electronics Show в январе.
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