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FiNE NEWS

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В Госдуме прокомментировали заявления польских политиков о конфликте с Россией и планах НАТО на северо-запад страны

Жёсткие заявления премьер-министра Польши Дональда Туска и главы польского МИД Радослава Сикорского, касающиеся возможности конфликта с Россией и необходимости сбивать российские ракеты над Украиной, вызвали реакцию в российском парламенте.

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