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Медведчук: Зеленский не смог сорвать встречу в Стамбуле и обвинить в этом Россию

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский пытался сорвать переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, переложив вину на Москву.

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