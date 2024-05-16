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Военное обозрение

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Госдеп США: Вашингтон не рассматривает закрепление на двусторонней основе с КНР принципа неприменения первым ядерного оружия

Госдеп США: Вашингтон не рассматривает закрепление на двусторонней основе с КНР принципа неприменения первым ядерного оружия

Вопрос закрепления с Китаем принципа неприменения первым ядерного оружия на данный момент не рассматривается, заявили в Госдепартаменте США.

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