20 маленьких радостей, которые прячутся в обычных городских местах — и греют лучше кофе

Конечно, по городу можно просто ходить из точки А в точку Б: дом, работа, магазин, снова дом. Но даже на давно знакомых улицах легко можно обнаружить что-то интересное.
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