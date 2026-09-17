Проба 2
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Проба 2

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20 маленьких радостей, которые прячутся в обычных городских местах — и греют лучше кофе

20 маленьких радостей, которые прячутся в обычных городских местах — и греют лучше кофе

Конечно, по городу можно просто ходить из точки А в точку Б: дом, работа, магазин, снова дом. Но даже на давно знакомых улицах легко можно обнаружить что-то интересное.

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