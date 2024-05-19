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Русская весна

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Стало известно об изменениях в состоянии Роберта Фицо

Стало известно об изменениях в состоянии Роберта Фицо

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения стабилизировалось, сообщил вице-премьер, министр обороны Роберт Калиняк на брифинге перед больницей в Банска-Бистрице, куда госпитализировали политика.

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