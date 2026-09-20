Осмотр советского бункера. Мужчина заметил люк на пустыре и заглянул внутрь

На заросшем пустыре мужчина заметил обычный металлический люк. Рядом не было домов, поэтому теплотрасса казалась здесь странной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 5 стран, где в ко...
- В СССР опытные во...
- Под Амазонкой теч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым