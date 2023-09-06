Как заточить кухонный нож простой газетой. Получается острый как из мастерской

Автор, дорогой, а ты сам пробовал так заточить? Так можно только отполировать, и то придётся потратить много сил, времени, нервов и нецензурных выражений.

Дмитрий Гурин

Заточить понятное дело нельзя а вот отполировать заточенную ранее кромку вполне. Мало кто помнит как "точили" опасные бритвы об старые кожаные ремни, это практически одно и то же. Да и сейчас охотники так "прямят" ножи для удобства свежевания тех же кабанов, волков и т.д. Это как дилетанты не из техникумов и тех ВУЗов путали шлифовку с полировкой.