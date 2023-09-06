Вопрос о заточке ножей актуален для всех, но что делать, если в вашем доме нет точильного камня? В этой ситуации вам придется обратиться к тонкой японской хитрости, которая позволяет придать лезвию бритвенную остроту с помощью совершенно обыденного бытового предмета, который обычно присутствует в каждой квартире.
Как заточить кухонный нож простой газетой. Получается острый как из мастерской
Комментарии
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СК
Сергей Коробов
Автор, дорогой, а ты сам пробовал так заточить? Так можно только отполировать, и то придётся потратить много сил, времени, нервов и нецензурных выражений.
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17 час.
Дмитрий Гурин
Заточить понятное дело нельзя а вот отполировать заточенную ранее кромку вполне. Мало кто помнит как "точили" опасные бритвы об старые кожаные ремни, это практически одно и то же. Да и сейчас охотники так "прямят" ножи для удобства свежевания тех же кабанов, волков и т.д. Это как дилетанты не из техникумов и тех ВУЗов путали шлифовку с полировкой.
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9 час.
Дмитрий Гурин
Ну для этого есть старый кожаный армейский ремень и паста "Гои". Все таки и быстрее и лучше выйдет, хотя то же на любителя..
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9 час.
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