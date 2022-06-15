Сунуть "ежа" под американскую задницу!

Размещённые в Никарагуа российские крылатые ракеты способны уничтожить половину территории США. На фоне того, как президент Никарагуа заявил о том, что войска, корабли и авиация Вооружённых сил Российской Федерации могут заходить для участия в тренировках и учениях, стало известно о том, что в случае развёртывания российские кораблей и подводных лодок в этом регионе, российские военные способны успешно нанести удары по штату Флорида, задействуя крылатые ракеты «Калибр», а в случае развёртывании стратегической авиации, удары могут быть нанесены по 70% территории США, при условии задействования крылатых ракет Х-101.