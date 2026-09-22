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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Менеджер Махачева: «Если вы сложите все цифры, Ислам лучше Джонса. Но если бы Джон побил Аспиналла, все бы заткнулись»

Али Абдель-Азиз , менеджер Ислама Махачева , объяснил, почему Ислам лучше Джона Джонса . «Если бы в ММА была гора Рашмор, Джонс был бы там.

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