Путин - собиратель земель русских

Темы дняПолитикаПутин - собиратель земель русских автор - Рассказы дяди Вовы И снова здравствуйте. Да - да, по другому я о Путине сказать не могу.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSasha21 век. Какой собиратель и зачем? Сибирь заселять надо, но не ссыльными.Алексей ПлескачМедведчук - ТОЖЕ часть той насквозь прогнившей укроэлиты. Её ВСЮ выпилят. Адекватов там - НЕТ. Местные - на Донбассе - провалили всё. Там у руля - россияне. Будут и В КИЕВЕ. ВСЁ об Украине. Повод - забирание в Россию безо всяких. ASAP. "Дружественность"?!? Вы о чём?!? Изнутри Украина не очистится никогда. Так же - как не очистятся многие прочие Республики бывшего СССР. Разве что - по белорусскому пути пойдут (и то - не все) среднеазиаты. И только! Прибалтику - так же - как Украину придётся. Молдова... Х.З.Валерий МостовыхИ что собрал Пути лучше посчитайте сколько они потеряли и не вешайте людям лапшу на уши.Владимир EвтушенкоКаждый год население РФ, только официально, сокращается на 300-500 тысяч. И где собирательство?Комментировать
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