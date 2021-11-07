Темы дня

122 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • DedCarlo
    Это как раз действие РНК-вакцины. Я не могу сейчас сказать точно, надо поискать, может это действие избытка спайковог...О преследованиях ...
  • Сережа Хороший
    Куда делись господа скинхеды и что бы кто что не говорил, но при них порядка в стране было больше, по крайней мере эт...Четверо приезжих ...
  • DedCarlo
    Сударь, чтобы судить о чём-то беспристрастно, нужно прочитать, узнать, увидеть все точки зрения и иметь всю информаци...О преследованиях ...

Путин - собиратель земель русских

Путин - собиратель земель русских

автор - Рассказы дяди Вовы И снова здравствуйте. Да - да, по другому я о Путине сказать не могу.

Вернуться к статье
Обсудить
Sasha
21 век. Какой собиратель и зачем? Сибирь заселять надо, но не ссыльными.
Алексей Плескач
Медведчук - ТОЖЕ часть той насквозь прогнившей укроэлиты. Её ВСЮ выпилят. Адекватов там - НЕТ. Местные - на Донбассе - провалили всё. Там у руля - россияне. Будут и В КИЕВЕ. ВСЁ об Украине. Повод - забирание в Россию безо всяких. ASAP. "Дружественность"?!? Вы о чём?!? Изнутри Украина не очистится никогда. Так же - как не очистятся многие прочие Республики бывшего СССР. Разве что - по белорусскому пути пойдут (и то - не все) среднеазиаты. И только! Прибалтику - так же - как Украину придётся. Молдова... Х.З.
Валерий Мостовых
И что собрал Пути лучше посчитайте сколько они потеряли и не вешайте людям лапшу на уши.
Владимир Eвтушенко
Каждый год население РФ, только официально, сокращается на 300-500 тысяч. И где собирательство?

Картина дня

наверх