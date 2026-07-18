Серхио Перес: В Red Bull Racing я не мог показать свой настоящий уровень

Серхио Перес: В Red Bull Racing я не мог показать свой настоящий уровеньGetty Images / Red Bull Content PoolБывший пилот Red Bull Racing Серхио Перес заявил, что спад результатов в конце его карьеры в австрийской команде был связан не с потерей формы, а с обстоятельствами, которые не позволяли ему реализовать свой потенциал.