На Украине заявили о неспособности Киева достичь целей на саммите в Швейцарии

Политолог Бондаренко: Киев не смог достичь целей на саммите в Швейцарии Украинский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала «Вышка» заявил о неспособности Киева достичь своих целей на грядущем саммите в Швейцарии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии