В библиотеке на Бориса Галушкина состоится концерт «Новогодний серпантин»

В Центральной городской деловой библиотеке в Алексеевском 16 декабря в 12.00 состоится праздничный концерт «Новогодний серпантин», в котором примут участие педагоги и учащиеся детской музыкальной школы имени А.
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