Экс-зять Шойгу Столяров сделал предложение новой возлюбленной

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Комментарии
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АР
Анна Романова
Бывший тесть скоро будет отвечать за воровство, надо линять. Деньги-отдельно, их скоро не будет, сыночек а это кто? Еще и дочку притянут к воровству.
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17 час.
Николай Чернявский
Красиво жить не запретишь! Особенно когда денег немеренно. А простым РОССИЯНАМ дожить бы до пенсии или зар. платы!!! Смотреть уже на этих ------ Надоело уже до тошноты1
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10 час.
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