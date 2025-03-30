Блогер Столяров сделал предложение чемпионке мира по бальным танцам Вере Бондаревой 29 марта на московском стадионе «Динамо» блогер Алексей Столяров сделал предложение своей возлюбленной, чемпионке мира по бальным танцам Вере Бондаревой.
Экс-зять Шойгу Столяров сделал предложение новой возлюбленной
Комментарии
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АР
Анна Романова
Бывший тесть скоро будет отвечать за воровство, надо линять. Деньги-отдельно, их скоро не будет, сыночек а это кто? Еще и дочку притянут к воровству.
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17 час.
Николай Чернявский
Красиво жить не запретишь! Особенно когда денег немеренно. А простым РОССИЯНАМ дожить бы до пенсии или зар. платы!!! Смотреть уже на этих ------ Надоело уже до тошноты1
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10 час.
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