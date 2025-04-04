Чаллыда машина таныклыгы ясап бирергә вәгъдә итүчене кулга алганнар

Чаллыда беркайда эшләмәүче 27 яшьлек ир-атны кулга алдылар. Ул мошенниклыкта гаепләнә. Үзен ГАИ инспекторы дип таныштырып, Тукай районында яшәүче 42 яшьлек ир-атка машина таныклыгы ясап бирергә вәгъдә итә.
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