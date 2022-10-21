Пашков о КХЛ: «Уровень хоккея очень средний, трибуны полупустые. В НХЛ конвейер из 82 игр может и работает, но у нас к жесткому календарю готовы 2-3 клуба»

Александр Пашков считает, что средний уровень хоккея в КХЛ приводит к пустотам на трибунах. – Мы видим лишь два-три клуба – прежде всего СКА и, наверное, «Автомобилист», которые смогли выстроить свою игру, собрать свою аудиторию и ровно пройти осенний отрезок.