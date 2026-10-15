Главное в тезисах: Тезис 1: Школьный учитель из Пекина Цзян Сюэцинь, известный как «китайский Нострадамус», выдал более 446 прогнозов из 181 лекции на канале Predictive History, включая сценарий распада Канады и «корпоративной реструктуризации» её экономики под альянс «сионистского капитала и индийской рабочей силы».
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