Рогов предложил Зеленскому план прекращения огня на Украине

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому для прекращения конфликта в стране начать с отвода военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оккупированных ими частей новых регионов России.