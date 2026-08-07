Кто покинет Землю? Экстренное сообщение из Перу: Начался Великий Отсев - Великая Жатва. Наталья Дьяченко Пришло время Часто задают вопрос о безопасных местах, о странах, куда можно уехать, чтобы избежать третьей мировой войны, о ее возможных очагах: США, Китай, Россия, Иран, о приобретении жилья и защите от новых вирусов.
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