Кто покинет Землю? Экстренное сообщение из Перу: Начался Великий Отсев - Великая Жатва. Наталья Дьяченко Пришло время Часто задают вопрос о безопасных местах, о странах, куда можно уехать, чтобы избежать третьей мировой войны, о ее возможных очагах: США, Китай, Россия, Иран, о приобретении жилья и защите от новых вирусов.