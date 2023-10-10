Председатель ПК ВСНП встретился с делегацией Конгресса США

Пекин, 9 октября /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в понедельник в Пекине провел встречу с делегацией Конгресса США во главе с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером.
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