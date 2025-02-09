Bild: в Гамбурге задержали мужчину, который стрелял по полицейским

В Гамбурге мужчина начал стрелять по сотрудникам полиции. Об этом сообщила немецкая газета Bild. По данным издания, полицейские на железнодорожной станции в районе Нойграбен обратили внимание на группу людей, которые, предположительно, грабили человек, полицейские подошли к ним, после чего неизвестные разбежались.