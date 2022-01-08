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Спаситель

Спаситель

Он работал промышленным альпинистом. Это такие люди, которые моют окна в небоскрёбах. Причем, некоторые работают только на одном из них, поскольку, только они заканчивают мыть последнее окно в здании, как надо уже начинать заново мыть первое.

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