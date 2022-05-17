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«Бостон» продлил защитника Зборжила на 2 года с кэпхитом 1,137 млн долларов. Он пропустил большую часть сезона из-за травмы

«Бостон» продлил Якуба Зборжила на 2 года, кэпхит – 1,137 млн долларов. 25-летний чешский защитник был выбран командой на драфте НХЛ-2015 под общим 13-м номером.

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