Девятилетняя дочь Орбакайте снялась в новом клипе матери

Девятилетняя дочь Кристины Орбакайте Клава снялась в новом клипе матери на песню «Сон во сне». В трехминутном ролике девочка появляется поочередно в шелковом зеленом и в черном обтягивающем платьях, тогда как сама певица несколько раз меняет наряды.