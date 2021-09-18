Пятый канал

30 871 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    судя по реакциям партеек и сект на выборы, нормально идут дела у едросов, жириков, яблоков и зелёных и пр.мелкой шуша...Выбор России: как...
  • Ивановна
    Отлично ОтличноПутин предложил п...
  • Konstantin Петров
    Поддерживаю полностью! Еще надо по 5 миллионов выплатить участникам 1-й отечественной войны 1812 г и простить ипотечн...Путин предложил п...

Девятилетняя дочь Орбакайте снялась в новом клипе матери

Девятилетняя дочь Орбакайте снялась в новом клипе матери

Девятилетняя дочь Кристины Орбакайте Клава снялась в новом клипе матери на песню «Сон во сне». В трехминутном ролике девочка появляется поочередно в шелковом зеленом и в черном обтягивающем платьях, тогда как сама певица несколько раз меняет наряды.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх