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Без ДТП. "А ещё говорят, мы хрустики"

Без ДТП. "А ещё говорят, мы хрустики"

Забавное видео, где один "хруст" удивляется видя другого "хруста" на моноколесе. Если верить наезднику - разгоняется он на таком транспорте до 120 км/ч.

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