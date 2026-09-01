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Трутнев: в ДФО уже привлекли 6,8 трлн рублей инвестиций

Трутнев: в ДФО уже привлекли 6,8 трлн рублей инвестиций

Заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что объём привлечённых инвестиций на Дальнем Востоке уже достиг 6,8 трлн рублей.

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