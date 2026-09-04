Украина предложила провести встречу Путина и Зеленского в Казахстане

Предложение о месте встречи Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью казахстанскому изданию Ulysmedia рассказал о рассмотрении варианта проведения встречи между президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на территории Казахстана.