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Ривалдо: «Хотел бы поиграть в России»

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Ривалдо на Дне московского спорта рассказал об отношении к России и признался, что во время игровой карьеры был бы готов рассмотреть предложение от российского клуба.

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