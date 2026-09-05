Ривалдо: «Хотел бы поиграть в России»

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Ривалдо на Дне московского спорта рассказал об отношении к России и признался, что во время игровой карьеры был бы готов рассмотреть предложение от российского клуба.
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