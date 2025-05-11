В России могут внедрить в школьную программу курс истории кино

По данным издания ТАСС, Дмитрий Давиденко, возглавляющий департамент кинематографии и цифрового развития в Минкультуры, подчеркнул своевременность активных и значимых действий, направленных на поддержку и прогресс национального кинематографа.
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