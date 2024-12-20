Times of Israel: на заключение сделки Израиля и ХАМАС по заложникам нужны недели

REUTERS/Israel Defense Forces/Handout via REUTERS Потребуются недели, чтобы прийти к соглашению о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС, пишет газета The Times of Israel со ссылкой на арабского дипломата.
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