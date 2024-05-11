Грузинское издание IMEDI написало о задержании Андрея Раутберга, опубликовав его фото Одним из шести задержанных на акциях протеста в Тбилиси оказался гражданин России.
Россиянина задержали на акции протеста в Тбилиси, ему грозит тюрьма
Комментарии
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виталий панов
Задержали-правильно сделали! В России на одного члена пятой колонны стало меньше! Дайте такой срок,чтобы он не скоро появился в России!
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12 час.
Alex Nемо
"...Раутберг. Ему 21 год, он уроженец Белгорода. Он приехал в Грузию в 2022 году из-за опасения частичной мобилизации в России..." И с какой стороны он РУССКИЙ? По ошибке или месту рождения получил российский паспорт, это еще не значит что он русский! Вот Серёга, адыгеец, Руслан - дагестанец, и другие ребята погибшие в боях под Мариуполем, или сейчас воюющие против нацистов и бандеровцев в СВО - они русские.
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11 час.
Сергей Лепехов
Специально для таких надо всё же где-нибудь ГУЛАГ восстановить - там им самое и место...
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11 час.
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