Alex Nемо

"...Раутберг. Ему 21 год, он уроженец Белгорода. Он приехал в Грузию в 2022 году из-за опасения частичной мобилизации в России..." И с какой стороны он РУССКИЙ? По ошибке или месту рождения получил российский паспорт, это еще не значит что он русский! Вот Серёга, адыгеец, Руслан - дагестанец, и другие ребята погибшие в боях под Мариуполем, или сейчас воюющие против нацистов и бандеровцев в СВО - они русские.