Британские ракеты Storm Shadow стали бесполезными для ВСУ без разведданных США

МОСКВА, 6 марта, ФедералПресс. Крылатые ракеты британского производства Storm Shadow утратили свою эффективность для Вооруженных сил Украины после того, как Вашингтон прекратил передачу разведывательных данных.
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