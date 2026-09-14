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Царьград

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Росатом предупреждает: радиоактивное облако достигнет Вены за 2 дня

Росатом предупреждает: радиоактивное облако достигнет Вены за 2 дня

Гендиректор Росатома Алексей Лихачев в Вене заявил, что при атаке ВСУ на Запорожскую АЭС радиоактивное облако может дойти до Вены за двое суток.

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