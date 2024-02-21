Rocket Lab запустила японский спутник — инспектор космического мусора

Иллюстрация спутника-инспектора ADRAS-J, который приближается к верхней ступени ракеты H-2A / © Astroscale Спутник ADRAS-J (Active Debris Removal by Astroscale-Japan) создала компания Astroscale по заказу Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).
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