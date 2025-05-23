Путин: ВС РФ создают буферную зону на границе с Украиной — 1184-й день СВО

Российские войска приступили к созданию буферной зоны безопасности вдоль границ с Украиной. Её необходимость обусловлена продолжающимися попытками украинских войск в вторгнуться в приграничные российские территории.
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