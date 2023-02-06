Мы здесь в раю, причём в настоящем. И это правда. Потому как там – ад, и тоже настоящий

Где Россия водрузит Знамя Победы? Прежде чем начать очередные «танцы с бубнами» вокруг Украины, хочу заметить: безотносительно к каждой конкретной (личной) ситуации, всем, кто не на фронте (не пришла повестка, не взяли по возрасту и пр.
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