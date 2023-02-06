ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

44 531 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Андрианов
    Что за определение придумали "иноагент"? Надо называть вещи своими именами: враг и предатель! По закону военного врем...«России не будет ...
  • Evgenija Palette
    Его надо посадить не туда, куда вы подумали... Его надо посадить в палату № 6 - к эйнштейнам и наполеонам...«России не будет ...
  • Юрий Золотарев
    Старое ДЕРЬМО  Невзорыч - не ты первый "хоронишь" Россию! Были и поподлее тебя, и ГДЕ они теперь?? А Россия СТОИТ! И ...«России не будет ...

Мы здесь в раю, причём в настоящем. И это правда. Потому как там – ад, и тоже настоящий

Мы здесь в раю, причём в настоящем. И это правда. Потому как там – ад, и тоже настоящий

Где Россия водрузит Знамя Победы? Прежде чем начать очередные «танцы с бубнами» вокруг Украины, хочу заметить: безотносительно к каждой конкретной (личной) ситуации, всем, кто не на фронте (не пришла повестка, не взяли по возрасту и пр.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх