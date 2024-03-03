Что ни в коем случае нельзя делать в високосный год Елена ГалицкаяПриметы и суеверия часто влияют на поведение людей, особенно в високосный год, который считается особым и несет с собой свои правила и запреты.
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