За год российские пограничники изъяли около 100 кг взрывчатки

В 2023 году российские пограничники изъяли около 100 кг взрывчатки и более 30 тысяч боеприпасов. Об этом рассказал первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
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