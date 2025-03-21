Джадд Трамп одержал ошеломляющую победу и сыграет в полуфинале в Телфорде

Джадд Трамп разгромил Шона Мерфи в захватывающем поединке и забронировал место в полуфинале на турнире Players Championship 2025 в Телфорде, сообщает WST Джадд Трамп (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание трансляций - 1/2 финала Расписание трансляций - 1/4 финала Расписание, трансляции турнира Первый игрок мира Джадд Трамп разгромил Чемпиона Masters Шона Мерфи со счетом 6-0 в четвертьфинале Players Championship 2025 в Телфорде.