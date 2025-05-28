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Над российскими регионами за ночь сбито 296 БПЛА - Минобороны

Над российскими регионами за ночь сбито 296 БПЛА - Минобороны

Беспилотники были сбиты над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

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