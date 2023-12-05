Ударил шилом в грудь своего собутыльника житель Коченевского района

Тяжкое преступление раскрыли по горячим следам полицейские в Коченевском районе. Как выяснили правоохранители, 60-летний житель Коченевского района и его более молодой земляк мирно сидели за столом и распивали спиртные напитки днем, 3 декабря.
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