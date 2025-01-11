Врач Тяжельников: нельзя употреблять за раз больше 200 граммов холодца

Порция холодца не должна превышать 150-200 граммов из-за высокой калорийности и содержания жира. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
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