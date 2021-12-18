#хакнем_стиль ( самая стильная рубрика Хакнем) Одно слово, которое поможет вам сформировать свой имидж и стиль Несколько лет назад меня спросили, какой у меня стиль?Это вопрос застал меня в врасплох и отправил в маленькое путешествие.