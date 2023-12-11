В Дзержинском театре драмы завершен капитальный ремонт

В Дзержинском театре драмы завершился капитальный ремонт, выполненный по нацпроекту «Культура». Общая стоимость работ составила более 20 млн рублей, средства направлены из федерального, областного и местного бюджетов.
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