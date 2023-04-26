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Компания General Motors объявила о прекращении производства Chevrolet Bolt: все подробности

Компания General Motors объявила о прекращении производства Chevrolet Bolt: все подробности

Несмотря на то, что модель пользовалась неплохим спросом, принято решение снять ее с конвейера. Компания General Motors опубликовала отчет по итогам работы за первый квартал текущего года, сообщив параллельно о довольно неожиданном своем решении.

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