Компания General Motors объявила о прекращении производства Chevrolet Bolt: все подробности

Несмотря на то, что модель пользовалась неплохим спросом, принято решение снять ее с конвейера. Компания General Motors опубликовала отчет по итогам работы за первый квартал текущего года, сообщив параллельно о довольно неожиданном своем решении.
Несмотря на то, что модель пользовалась неплохим спросом, принято решение снять ее с конвейера. Компания General Motors опубликовала отчет по итогам работы за первый квартал текущего года, сообщив параллельно о довольно неожиданном своем решении.
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