Развожаев предложил запустить в Крыму ипотеку под 6% годовых

Михаил Развожаев озвучил в Совете Федерации инициативу о запуске в Крыму ипотечной программы со ставкой 6% годовых, сроком оформления кредитов в полгода и периодом погашения до 15 лет, попросив рассмотреть возможность старта с 1 ноября 2026 года.
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