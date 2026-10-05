Развожаев предложил запустить в Крыму ипотеку под 6% годовых

Михаил Развожаев озвучил в Совете Федерации инициативу о запуске в Крыму ипотечной программы со ставкой 6% годовых, сроком оформления кредитов в полгода и периодом погашения до 15 лет, попросив рассмотреть возможность старта с 1 ноября 2026 года.