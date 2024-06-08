Жиру — нет, мышцам — да: гид по сушке тела

Рассказываем о питании, тренировках и восстановлении.Что такое сушка тела и зачем она нужна Сушкой называют период, в процессе которого человек снижает процент жира в организме, стремясь при этом по максимуму сохранить мышечную массу и силовые показатели.
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