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Бен Аффлек смонтировал для Дженнифер Лопес свою версию клипа On My Way на День святого Валентина

Бен Аффлек смонтировал для Дженнифер Лопес свою версию клипа On My Way на День святого Валентина

На 14 февраля Бен Аффлек подарил Дженнифер Лопес авторскую версию клипа на её трек On My Way. Для этого актёр поднял архивы и нашёл закулисные кадры со съёмок фильма 2003 года «Джильи», где он сыграл вместе с Джей Ло и где зародилась их любовь.

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